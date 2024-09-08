مقتل 14 شخصا وإصابة 200 شمالي فيتنام جراء إعصار ياجي

هانوي - (د ب أ)

ذكرت السلطات في فيتنام، اليوم الأحد، أن 14 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب حوالي 200 آخرين، بعد أن وصل إعصار ياجي، اليابسة، في شمال فيتنام، فيما تواصلت جهود الإغاثة.

ومن بين القتلى، أربعة أشخاص من أسرة واحدة، لقوا حتفهم في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، عندما انهار منزلهم، حسب إدارة عمليات البحث والإنقاذ، التابعة لوزارة الدفاع في فيتنام.

وعقد رئيس الوزراء فام مينه تشينه ، مؤتمرا عبر الفيديو مع ممثلين من 26 إقليما ومدينة، تضررت بسبب إعصار ياجي، لبحث تداعيات العاصفة.

وأبلغت السلطات تشينه بأن أكثر من 3 آلاف منزل، تضرر وغرق 120 ألف هكتار من حقول الأرز وأكثر من ألف من مصايد الأسماك دمرت وانجرفت.

وكانت وسائل إعلام فيتنامية قد ذكرت أمس السبت أن عشرات القوارب غرقت أو انفصلت عن مراسيها في خليج هالونج، وهو مقصد سياحي شهير.

وذكرت شركة الكهرباء الحكومية أن إمدادات الكهرباء انقطعت بصورة جزئية في الشمال، بما في ذلك منطقة هانوي.

وفى الوقت ذاته، أوقف مطار نوي باي الدولي جميع الرحلات الجوية.

كما لقي أربعة أشخاص حتفهم في جزيرة هاينان بجنوبى الصين.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن 95 شخصا على الأقل أصيبوا.

وكان إعصار ياجي قد اجتاح الفلبين في وقت سابق، حيث أودى بحياة 16 شخصا على الأقل.