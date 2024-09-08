الدفاع المدني اللبناني يشيع 3 من موظفيه قتلوا في قصف إسرائيلي

بيروت - (د ب أ)

نعت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني اليوم الأحد ثلاثة من موظفيها قتلوا في قصف إسرائيلي أثناء تأدية واجبهم الوطني والإنساني .

وقالت المديرية ، في بيان صحفي اليوم أوردته الوكالة الوطنية للإعلام، إن "الموظفين الثلاثة استشهدوا أمس السبت أثناء تأدية واجبهم الوطني والانساني حيث استهدفت مسيّرة إسرائيلية بلدة فرون عقب تنفيذ مهمة إطفاء في أحراج البلدة".

وأفادت بأن "مراسم التشييع الرسمي للشهداء الثلاثة ستقام غدا الاثنين عند محطة الميزان على تلة الغندورية - برج قالويه، ومن ثم تنقل جثامين الشهداء لتورى الثرى في مسقط رأس كل منهم".

ولفتت إلى أن "الشهداء الثلاثة شاركوا في العديد من المهمات وكانوا مثالا للموظفين الشجعان في خدمة الوطن والمواطن".

وكان الطيران المسّير الإسرائيلي أغار مساء أمس على أطراف بلدة فرون مستهدفا سيارة إطفاء تابعة للدفاع المدني اللبناني، ما أدى إلى مقتل ثلاثة مسعفين وإصابة اثنين آخرين بجروح أحدهما بحالة حرجة.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان حزب الله لمساندة غزة.