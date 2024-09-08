تأهب أمني في إسلام آباد استعدادا لمسيرة لحزب حركة الإنصاف

إسلام آباد - (د ب ا)

رفعت السلطات في العاصمة الباكستانية إسلام آباد اليوم الأحد حالة التأهب الأمنية، وأغلقت عدة طرق رئيسية مؤدية للعاصمة، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه حزب حركة الانصاف تنظيم مسيرة في منطقة سانجاني اليوم.

وذكرت قناة جيو الباكستانية أن السلطات المعنية أصدرت تعليماتها لرجال الشرطة بالبقاء ضمن اختصاصاتها القضائية، كما قامت بتجهيز الأفراد الذين تم نشرهم بالأدوات اللازمة.

من ناحية أخرى، عثرت الشرطة على حقيبة مشتبه بها بالقرب من موقع تجمع الحزب في سانجاني. وقالت الشرطة إنه تم العثور على قنبلة يدوية ومفجر وأسلاك كهربائية ومواد تفجيرية أخرى في الحقيبة.

وأضافت الشرطة أن فرقة تفكيك القنابل كانت متواجدة في الموقع، موضحة أنه يجرى التحقيق في الواقعة.