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BBC

خوفا من السيول.. لجنة الطوارئ في ليبيا تطالب السكان إخلاء منازلهم

05:16 ص الأحد 08 سبتمبر 2024

فيضانات ليبيا

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وكالات

طالبت لجنة الطوارئ في مدينة القبة بليبيا، السكان بسرعة إخلاء منازلهم تحسبا من سيول قد تجتاح المدينة.

وقال سكان بالمدينة، إن عملية الإخلاء تهم سكان المناطق القريبة من مجرى الوادي أو ما يعرف لدى عامة الناس باسم "القبة اللوطية"، بحسب روسيا اليوم.

وتزامن طلب السلطات مع الذكرى الأولى لكارثة درنة التي دمرت فيها الفيضانات أكثر من 5500 منزل ومبنى وأزيد من 11 ألف قتيل.

وتعد مدينة درنة أكثر المناطق الليبية تضررا جراء العاصفة المتوسطية "دانيال" التي اجتاحت مناطق عدة شرقي البلاد.

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