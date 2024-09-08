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BBC

القبة الحديدة تعترض صورايخ أطلقها حزب الله على شمال إسرائيل

05:07 ص الأحد 08 سبتمبر 2024

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وكالات

قال الجيش الإسرائيلي، إن القبة الحديدة اعترضت صورايخ أطلقها حزب الله على كريات شمونة شمال إسرائيل، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

وكانت صفارات الإنذار قد دوّت في كريات شمونة وضواحيها شمال إسرائيل، في وقت سابق من فجر اليوم الأحد، للتحذير من عمليات إطلاق صواريخ.

وذكر الجيش الإسرائيلي، أنه تم رصد 5 عمليات إطلاق لمقذوفات من الأراضي اللبنانية تجاه كريات شمونة وضواحيها.

وأضاف أن "المقاتلات الإسرائيلية اعترضت بنجاح بعض عمليات الإطلاق، ولا توجد تقارير عن وقوع إصابات".

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، السبت، أن ثلاثة مسعفين قُتلوا وأصيب اثنان آخران، أحدهما في حالة حرجة، في هجوم إسرائيلي وقع خلال إخماد فريق تابع للدفاع المدني حرائق في بلدة فرون بجنوب لبنان.

وندد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي بالهجوم الإسرائيلي وقال: "إنه يشكل خرقا فاضحا للقوانين الدولية وعدوانا سافرا على القيم الإنسانية".

القبة الحديدة شمال إسرائيل غارة إسرائيلية على جنوب لبنان الأسيرة الإسرائيلية القتيلة كرمل جات حزب الله لبنان
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