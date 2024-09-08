إطلاق نار على أشخاص في ولاية كنتاكي الأمريكية

وكالات

أعلنت شرطة كنتاكي، عن واقعة إطلاق نار بالقرب من الطريق السريع 75 في مدينة لندن بولاية كنتاكي، إذ جرى إطلاق النار على عدد كبير من الأشخاص أثناء سير المركبات.

وبدأت الواقعة قبل الساعة 6 مساء بقليل 10:00 بتوقيت جرينتش على بعد حوالي تسعة أميال خارج لندن، عندما تم إبلاغ الشرطة بحدوث إطلاق نار على العديد من المركبات على الطريق السريع 75 في مقاطعة لوريل، وفقا لتقارير إعلامية متعددة.

وجاء في البلاغ أن الأعيرة النارية كانت قادمة من منطقة تكسوها الأشجار أو جسر علوي.

وقال رئيس بلدية المدينة راندال ويدل على فيسبوك: "يرجى تجنب الطريق السريع 75 حول المخرج 49. حتى إشعار آخر!. استخدم طريقا بديلا ولا تكن في أي مكان في تلك المنطقة".

وذكر مسؤولون بالشرطة أن المشتبه به لا يزال طليقا.

وقالت الشرطة على فيسبوك: "لم يتم إلقاء القبض على المشتبه به حتى الآن ونحن نحث المواطنين على البقاء في الداخل".

وكتب حاكم كنتاكي آندي بشير على موقع إكس يقول: "كنتاكي، نحن على علم بإطلاق نار على الطريق السريع 75 في مقاطعة لوريل. يرجى تجنب المنطقة. سنقدم المزيد من التفاصيل بمجرد توفرها".

ولندن هي مدينة صغيرة يبلغ عدد سكانها حوالي 8000 نسمة، وتقع على بعد حوالي 160 كيلومترا شمال غربي فرانكفورت عاصمة الولاية.