حزب الله يُطلق صواريخ اتجاه إصبع الجليل.. وإسرائيل ترد بقصف جوي (صور)

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وكالات

أطلق حزب الله اللبناني، صلية صاروخية مكثفة من لبنان باتجاه كريات شمونة ومستوطنات محيطة في اصبع الجليل شمال إسرائيل.

من جهته رد الجيش الإسرائيلي بقصف مدفعي وجوي، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وانفجرت صواريخ اعتراضية أطلقتها القبة الحديدية في أجواء مدينة الخيام في القطاع الشرقي.

ودوت صافرات الإنذار في مدينة كريات شمونة ومحيطها للتحذير من عمليات إطلاق صواريخ.

ويأتي ذلك تزامنا مع تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء الجنوب اللبناني على مستوى منخفض، إذ شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة استهدفت بلدة عيترون جنوب لبنان.

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة أخرى استهدفت بلدة مارون الراس جنوب لبنان وغارة استهدفت بلدة يارون.

وفي الوقت ذاته، شن الجيش الإسرائيلي قصف مدفعي عنيف على بلدة الخيام جنوب لبنان.

ويتم القصف المدفعي الإسرائيلي بقذائف من عيار ثقيل وفوسفوري ويستهدف أطراف بلدات كفركلا ودير ميماس والخيام.