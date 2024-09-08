إعلان

BBC

الطيران الأمريكي والبريطاني يشن 3 غارات على مواقع باليمن

01:55 ص الأحد 08 سبتمبر 2024

غارات اليمن

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

شن الطيران الأمريكي والبريطاني، ثلاث غارات على مواقع في منطقة ميتم شرق مدينة إب اليمنية، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم في نبأ عاجل لها قبل قليل.

يذكر أن يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين، أعلن إسقاط الجماعة اليمنية طائرة مسيرة أمريكية أثناء تحليقها في أجواء محافظة مأرب.

وأضاف المتحدث العسكري في بيان له، أن هذه الطائرة هي الـ8 من هذا النوع والتي تنجح جماعة الحوثية في إسقاطها، بحسب ما ذكرته العربية.

وأشار إلى أن الطائرة التي تم إسقاطها هي طائرة استطلاع من طراز "إم كيو-9 ريبر"، إذ اتهمها الحوثيون بتنفيذ أعمال عدائية فوق محافظة مأرب.

ويستهدف الحوثيون منذ نوفمبر، سفنا تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب، إذ أثرت هجمات الحوثيين على حركة الشحن في المنطقة الاستراتيجية التي تمر عبرها 12% من التجارة العالمية.

هذا الأمر دفع الولايات المتحدة إلى تشكيل تحالف بحري دولي وضرب أهداف للحوثيين في اليمن، وقد شاركت بريطانيا في بعض الضربات.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في يناير، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

غارات اليمن لطيران الأمريكي ليمن ريطانيا لحوثيون
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
حزب الله يُطلق صواريخ اتجاه إصبع الجليل.. وإسرائيل ترد بقصف جوي (صور)

إعلان

إعلان

أجواء حارة وسحب منخفضة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد بدرجات الحرارة
الصحفيين: قانون الإجراءات الجنائية طرح للنقاش بطريقة تثير علامات الاستفهام -(تفاصيل)
خاص| لماذا عاقبت الجنايات "عصام صاصا" 6 أشهر مع الشغل؟