مسؤول أمريكي: أرجأنا تقديم مقترح نهائي لحماس وإسرائيل إلى أجل غير مسمى

وكالات

قالت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مصادر، السبت، إن مسؤولين أمريكيين يقولون إنهم أرجأوا إلى أجل غير مسمى تقديم مقترح نهائي لحماس وإسرائيل.

وأشار مسؤول أمريكي، إلى أن تقديم حماس في وقت سابق من هذا الأسبوع طلبا جديدا جعل التوصل للاتفاق معقدا، موضحا ان طلب الحركة جاء مع عمل المفاوضين في واشنطن والدوحة والقاهرة على تفاصيل المقترح.

وأكد المسؤول الأمريكي، أن طلب حماس جاء في وقت كانت المفاوضات فيه متعثرة أصلا بسبب مطالب قدمها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأوضح المسؤول الأمريكي، أن واشنطن تعتقد أن عددا من الأسرى الأمريكيين السبعة المتبقين في غزة ما زالوا أحياء، مشددا على أن الإدارة الأمريكية ستواصل العمل لبلوغ اتفاق ما دامت هناك فرصة ولو كانت ضئيلة.