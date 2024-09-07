إعلان

BBC

الجزائر.. تبون يتجه لحسم الانتخابات الرئاسية بفوز كاسح من الدور الأول

11:33 م السبت 07 سبتمبر 2024

عبد المجيد تبون

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

الجزائر - (د ب أ)
أكدت عملية فرز الأصوات الأولية للانتخابات الرئاسية في الجزائر التي جرت اليوم السبت، أن الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، يتجه للفوز بولاية ثانية وحسم النتائج بانتصار كاسح من الدور الأول.
وظهرت صور لعمليات الفرز بعد انتهاء عملية التصويت نقلتها قنوات تلفزيونية محلية من مكاتب الاقتراع من ولايات الجلفة وبجاية والمدية وتمنراست وورقلة وباتنة والجزائر العاصمة، تقدم واضح لتبون، على حساب منافسيه عبد العالي حساني شريف، رئيس حركة مجتمع السلم المحسوبة على التيار الإخواني، ويوسف أوشيش، السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية، أقدم حزب معارض.
وكانت مكاتب الاقتراع أغلقت أبوابها عند الساعة الثامنة ليلا بعد قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بتمديدها ساعة واحدة، بعدما كان يفترض أن تغلق عند الساعة السابعة مساء.
وبلغت نسبة التصويت عند الساعة الخامسة مساء، 26.45% في الداخل، مقابل 18.31% بالنسبة للجالية الجزائرية المقيمة في الخارج.

عبدالمجيد تبون انتخابات الجزائر رئاسة الجزائر
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مسؤول أمريكي: أرجأنا تقديم مقترح نهائي لحماس وإسرائيل إلى أجل غير مسمى

إعلان

إعلان

أجواء حارة وسحب منخفضة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد بدرجات الحرارة
الصحفيين: قانون الإجراءات الجنائية طرح للنقاش بطريقة تثير علامات الاستفهام -(تفاصيل)
خاص| لماذا عاقبت الجنايات "عصام صاصا" 6 أشهر مع الشغل؟