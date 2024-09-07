إعلام عبري: عائلة أسيرة إسرائيلية قُتلت بغزة ترفض استقبال نتنياهو لتقديم العزاء

وكالات

قالت القناة 12 العبرية، السبت، إن عائلة الأسيرة الإسرائيلية القتيلة كرمل جات رفضت استقبال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لدى حضوره لتقديم العزاء.

وكانت جات صاحبة الـ40 عاما، من بين 6 أسرى عثر جيش الاحتلال الإسرائيلي على جثثهم في غزة قبل أيام.

وفي ظل فشل جيش الاحتلال الإسرائيلي في استعادة الأسرى المتواجدين في غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، من خلال العمليات العسكرية، تتزايد حدة الدعوات لإبرام صفقة لتبادل الأسرى مع حركة حماس.

وفي هذا الصدد، قالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة في بيان، اليوم السبت، إن أكثر من 400 ألف شخص يشاركون في مظاهرة بتل أبيب.

كما أفادت تقارير إعلامية، بأن آلاف الإسرائيليين يشاركون في مظاهرة قبالة مقر إقامة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس، وفق ما نقلته "الجزيرة" عن مراسلتها.

وذكرت قناة "العربية – الحدث"، أن 400 ألف متظاهر في تل أبيب يصفون حكومة نتنياهو بـ"حكومة القتل".