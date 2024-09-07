إعلام عبري: الجيش قتل الناشطة الأمريكية التركية بوقت لم تكن فيه أيّة مواجهات

وكالات

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية نقلا عن شهود عيان، اليوم السبت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار على الناشطة الأمريكية التركية عائشة نور في وقت لم تكن فيه أية مواجهات.

أعلن محافظ نابلس شمالي الضفة الغربية غسان دغلس، نتيجة تشريح جثمان المتضامنة الأمريكية التركية أيسينور إيجي "عائشة نور" والتي تم اغتيالها أمس بالضفة الغربية.

وأوضح محافظ نابلس اليوم السبت، أن نتيجة الطب الشرعي أثبتت أن المتضامنة الأمريكية التركية أيسينور إيجي، قتلت برصاص قناص إسرائيلي بعدما أطلق النار على رأسها.