الانتخابات الرئاسية في الجزائر: غلق مكاتب الاقتراع وبدء فرز الأصوات

الجزائر - (د ب أ)

أغلقت مكاتب الاقتراع في الجزائر أبوابها مساء اليوم السبت، عقب انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية، مع الشروع في عملية فرز الأصوات مباشرة.

وكانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، أعلنت تمديد فتح مكاتب الاقتراع للانتخابات الرئاسية أمام الناخبين حتى الساعة التاسعة ليلا.

بينما كان يفترض أن تغلق مكاتب الاقتراع عند الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي (السادسة بالتوقيت العالمي).

وأظهرت عملية فرز الأصوات الأولية في بعض المكاتب تقدم الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، على منافسيه عبد العالي حساني شريف، رئيس حركة مجتمع السلم المحسوبة على التيار الإخواني، ويوسف أوشيش، السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية، أقدم حزب معارض.

وبلغت نسبة التصويت عند الساعة الخامسة مساء، 26.45% في الداخل، مقابل 18.31% بالنسبة للجالية الجزائرية المقيمة في الخارج.