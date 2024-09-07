مسؤول أمريكي: وزارة الدفاع والجيش في إسرائيل يريدان إنهاء الحرب

وكالات

قالت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة تعلم أن وزارة الدفاع والجيش في إسرائيل يريدان إنهاء الحرب.

وأشار المسؤول الأمريكي، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بحاجة لفترة راحة وإعادة تجهيز تحسبا لحرب بالشمال مع حزب الله في لبنان.

وفي سياق متصل، قالت هيئة البث العبرية، اليوم السبت، إن المسؤولين الأمريكيين غير متفائلين بشأن التوصل إلى صفقة لكنهم سيقدمون مقترحهم خلال الأيام المقبلة.

وأشارت البث العبرية إلى أن المقترح الأمريكي من المتوقع أن يشمل مقاربة للنقاط الخلافية ومحور فيلادلفيا على وجه الخصوص، مؤكدة أن جهات إسرائيلية وأجنبية تعتقد أن الفرص للتوصل إلى صفقة ضئيلة.

وأوضحت أنه من المتوقع وصول قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا غدا إلى إسرائيل على خلفية جهود التوصل إلى صفقة.