"الانتخابات الجزائرية": تمديد فترة الاقتراع الرئاسي لساعتين إضافيتين

الجزائر - (د ب أ)

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، تمديد فتح مكاتب الاقتراع للانتخابات الرئاسية أمام الناخبين حتى الساعة التاسعة ليلا.

وكان يفترض أن تغلق مكاتب الاقتراع عند الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي (السادسة بالتوقيت العالمي).

وقال محمد شرفي، رئيس السلطة، في تصريح للتلفزيون الجزائري الرسمي، إن قرار تمديد فتح مكاتب الاقتراع جاء استجابة لطلب عدد من الولايات بهدف تمكين أكبر عدد ممكن من الناخبين من الإدلاء بأصواتهم.