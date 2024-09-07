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BBC

للمطالبة بصفقة.. 400 ألف إسرائيلي يتظاهرون ضد نتنياهو و"حكومة القتل"

09:38 م السبت 07 سبتمبر 2024

عائلات الأسرى

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وكالات
قالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة في بيان، اليوم السبت، إن أكثر من 400 ألف شخص يشاركون في مظاهرة بتل أبيب.
وفي سياق متصل، أفادت تقارير إعلامية، بأن آلاف الإسرائيليين يشاركون في مظاهرة قبالة مقر إقامة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس، وفق ما نقلته "الجزيرة" عن مراسلتها.

وأعلنت صحيفة "معاريف" العبرية، إصابة عدد من المتظاهرين في مواجهات مع الشرطة خلال مظاهرة في حيفا تطالب بإبرام صفقة تبادل.


وذكرت قناة "العربية – الحدث"، أن 400 ألف متظاهر في تل أبيب يصفون حكومة نتنياهو بـ"حكومة القتل".

عائلات الأسرى نتنياهو الاحتلال الإسرائيلي
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