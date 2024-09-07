للمطالبة بصفقة.. 400 ألف إسرائيلي يتظاهرون ضد نتنياهو و"حكومة القتل"

وكالات

قالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة في بيان، اليوم السبت، إن أكثر من 400 ألف شخص يشاركون في مظاهرة بتل أبيب.

وفي سياق متصل، أفادت تقارير إعلامية، بأن آلاف الإسرائيليين يشاركون في مظاهرة قبالة مقر إقامة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس، وفق ما نقلته "الجزيرة" عن مراسلتها.

المظاهرة الأكبر في تاريخ الاحتلال الإسرائيلي



نصف مليون متظاهر إسرائيلي خرجوا إلى الشوارع في تل أبيب، وربع مليون في باقي المدن المحتلة، يطالبون بصفقة تبادل للأسرى، وذلك حسب البيانات الأخيرة من مقر أهالي المخطوفين. pic.twitter.com/6Hq28KCN8K — Tamer | تامر (@tamerqdh) September 7, 2024

وأعلنت صحيفة "معاريف" العبرية، إصابة عدد من المتظاهرين في مواجهات مع الشرطة خلال مظاهرة في حيفا تطالب بإبرام صفقة تبادل.



وذكرت قناة "العربية – الحدث"، أن 400 ألف متظاهر في تل أبيب يصفون حكومة نتنياهو بـ"حكومة القتل".