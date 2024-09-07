ردًا على وزير الخارجية الإسرائيلي.. تركيا: لا يتمتع بأي مصداقية حتى داخل حكومة نتنياهو

وكالات

قالت وزارة الخارجية التركية في بيان، اليوم السبت، إن منشور وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، على وسائل التواصل الاجتماعي مليئ بالافتراء والأكاذيب واستهدف الرئيس رجب طيب أردوغان وتركيا.

وأكدت الخارجية التركية، أن كاتس لا يتمتع بأي مصداقية حتى داخل حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي ارتكبت جريمة الإبادة الجماعية.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس قال، اليوم السبت، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "يدعو إلى تشكيل تحالف إسلامي ضدنا مدعيا أننا نريد احتلال دول المنطقة بما في ذلك تركيا وهذا كذب وتحريض خطير".

وأشار كاتس في تغريدة على حسابه بمنصة "إكس"، إلى أن "أردوغان لا يزال يرمي الشعب التركي في نار الكراهية والعنف من أجل أصدقائه في حماس، واليوم دعا الدول الإسلامية إلى تشكيل تحالف ضد إسرائيل، التي يزعم أنها تريد احتلال تركيا ودول المنطقة".

وأضاف كاتس "بطبيعة الحال، هذا الاتهام كذب.. إنه مجرد بيان يهدف إلى تأجيج الوضع. إسرائيل تدافع عن حدودها ومواطنيها ليس فقط ضد حماس، بل وأيضاً ضد محور الشر الشيعي بقيادة إيران. لقد عمل أردوغان وجماعة الإخوان المسلمين مع إيران لسنوات لزعزعة استقرار الحكومات المعتدلة في الشرق الأوسط. سيكون من الأفضل لأردوغان أن يصمت ويخجل من نفسه".

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في بيان، إن تبجح إسرائيل والإرهاب الذي تمارسه لن يوقفه سوى تحالف الدول الإسلامية.

وأوضح أردوغان، أن المرحلة الجديدة التي بدأتها تركيا مع مصر ستكون في صالح غزة والفلسطينيين، مشيرا إلى أن حركة المقاومة الفلسطينية حماس تكافح وتناضل باسم المسلمين عن العالم الإسلامي.