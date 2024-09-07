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BBC

البث العبرية: الأمريكيون غير متفائلين بشأن التوصل لصفقة لكنهم سيقدمون مقترحهم خلال أيام

09:10 م السبت 07 سبتمبر 2024

أرشيفية

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وكالات
قالت هيئة البث العبرية، اليوم السبت، إن المسؤولين الأمريكيين غير متفائلين بشأن التوصل إلى صفقة لكنهم سيقدمون مقترحهم خلال الأيام المقبلة.
وأشارت البث العبرية إلى أن المقترح الأمريكي من المتوقع أن يشمل مقاربة للنقاط الخلافية ومحور فيلادلفيا على وجه الخصوص، مؤكدة أن جهات إسرائيلية وأجنبية تعتقد أن الفرص للتوصل إلى صفقة ضئيلة.
وأوضحت أنه من المتوقع وصول قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا غدا إلى إسرائيل على خلفية جهود التوصل إلى صفقة.

صفقة الأسرى مقترح الصفقة الاحتلال الإسرائيلي
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