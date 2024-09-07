الصحة العالمية: لدينا برنامج لوصول اللقاح المضاد لشلل الأطفال إلى جميع الأطفال بغزة

جنيف – (أ ش أ)

قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير، إن المنظمة لديها برنامج لوصول لقاح التطعيم ضد شلل الأطفال إلى جميع الأطفال في قطاع غزة، مشددا على اهتمام فريق منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) بصحة الأطفال والوالدين في القطاع.

وأشار ليندماير، خلال تصريح لقناة "النيل" للأخبار اليوم السبت، إلى أن شلل الأطفال لم يكن موجودا في غزة، كما أن القطاع كان مهتما للغاية بتنظيم اللقاحات والتطعيمات، وأن أكثر من 90% من القطاع خاضوا لتناول تطعيماتهم ولقاحاتهم، مبينا أن اكتشاف أول حالة في الجنوب كان أمرا محزنا للغاية بسبب تدمير المنشآت الصحية والبنى التحتية في قطاع غزة وهذا ينذر بانتشار أمراض عدة لاحقة بسبب تدهور الأوضاع الصحية وأوضاع الصرف الصحي ومياه الشرب.

وحول المعوقات التي واجهتهم أثناء عملية التطعيم في المرحلة الأولى ضد مرض شلل الأطفال في قطاع غزة، قال إن منطقة الوسط كانت سهلة نسبيا في عمليات التطعيم، بينما عملية التطعيم في المناطق الأخرى كانت صعب الوصول إليها، على خلفية عمليات الإجلاء، فضلا عن أن قطاع غزة مأهول بأعداد كبيرة من الأطفال، قائلا: "نحن بحاجة إلى زخم كبير من المساعدات الطبية والناقلات الخاصة باللقاحات والتطعيمات وجميع الفرق الطبية في أمس الحاجة إليها حتى نصل إلى كل الأطفال".