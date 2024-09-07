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BBC

"غير مرحب به".. إسرائيل تبلغ بوريل بأنها لا يمكنها استقباله في موعد زيارته

07:52 م السبت 07 سبتمبر 2024

جوزيب بوريل

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وكالات

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم السبت، إن إسرائيل أبلغت مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أنها لا يمكنها استقباله في موعد زيارته.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن الرد على مسؤول السياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبي هو الطريقة الدبلوماسية لإبلاغه بأنه غير مرحب به في إسرائيل.

وفي وقت سابق، أبلغ بوريل وزارة الخارجية الإسرائيلية، بأنه يعتزم زيارة إسرائيل في الفترة من 14-15 سبتمبر الجاري، قبل نحو شهر من رحيله عن منصبه.

وأوضحت الصحيفة، أن بوريل يدعو إلى فرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سنوتريتش، إلى جانب مطالبته بإعادة النظر في فرض عقوبات إضافية على إسرائيل.

جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إسرائيل إيتمار بن غفير بتسلئيل سنوتريتش
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