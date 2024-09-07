"الجزائرية للانتخابات": نسبة المشاركة أكثر من 13% في الداخل ونحو 16% بالخارج

الجزائر – (أ ش أ)

بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الجزائرية حتى ظهيرة اليوم السبت، أكثر من 13% من إجمالي الناخبين داخل الأراضي الجزائرية وأكثر من 16% خارجها.

جاء ذلك خلال التصريحات، التي أدلى بها رئيس السلطة الجزائرية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، اليوم، بمقر السلطة بالجزائر العاصمة، حول سير العملية الانتخابية.

وأوضح "شرفي" أنه بالنسبة للجالية الجزائرية المقيمة في الخارج تم إحصاء 865 ألفا و490 ناخبا مسجلا في القوائم الانتخابية من بينهم أكثر من 140 ألف ناخب قاموا بالتصويت منذ انطلاق العملية الانتخابية يوم الإثنين الماضي حتى اليوم، وهو ما يعطي نسبة 16.18 بالمائة.

وأضاف أنه تم إحصاء أكثر من 23 مليون ناخب مسجل داخل الأراضي الجزائرية، من بينهم أكثر من 3 ملايين و78 ألف ناخب قاموا بالتصويت منذ فتح مكاتب التصويت صباح اليوم حتى الساعة الواحدة ظهرا مما يعطي نسبة مئوية بأكثر من 13%.

وعلى صعيد متصل، يواصل الناخبون التوجه نحو صناديق الاقتراع لاختيار رئيس للبلاد لمدة 5 سنوات من بين 3 مرشحين وهم عبد المجيد تبون ويوسف أوشيش وحساني شريف.

ومن المقرر أن تستمر عملية التصويت حتى السادسة مساء بتوقيت الجزائر، مع إمكانية تمديدها في بعض المناطق لساعة أو ساعتين، حسبما تقرر السلطة الجزائرية المستقلة للانتخابات والتي تتولى الإشراف الكامل على سير العملية الانتخابية.