مباحثات قطرية أمريكية بشأن تطورات الأوضاع في السودان

نيويورك - (د ب أ)

اجتمعت المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، مع المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى السودان توم بيريلو.

وجرى خلال الاجتماع استعراض آخر التطورات في السودان، لاسيما تدهور الأوضاع الإنسانية، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

وأشارت الشيخة علياء إلى أن دولة قطر تسير منذ مايو 2023 جسرا جويا إلى السودان في إطار مساندتها للشعب السوداني الشقيق، ودعمها الكامل لصموده في مواجهة الظروف الصعبة التي يعيشها بسبب استمرار القتال، بجانب تقديمها الشهر الماضي مستلزمات الإيواء للمتضررين من الفيضانات في السودان.

كما أشارت إلى تعهد دولة قطر بمبلغ 75 مليون دولار لدعم السودان منذ اندلاع الأزمة في البلاد.