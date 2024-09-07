جيش الاحتلال يزعم اغتيال قياديين بالجهاد الإسلامي وسط غزة

وكالات

قالت هيئة البث العبرية، اليوم السبت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم اغتيال قائد لواء جنوبي دير البلح وقائد كتيبة شرقي دير البلح في حركة الجهاد الإسلامي.

جيش الدفاع والشاباك يقضيان على قائديْ كتيبتيْن في الجهاد الإسلامي وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، في تغريدة على حسابه بمنصة "إكس، إلى أن "مروحيات حربية لسلاح الجو أغارت يوم أمس الأول (الخميس) بتوجيه من الشاباك والقيادة الجنوبية وبهدف إزالة تهديد فوري، مجمع قيادة وسيطرة تم إخفاؤه داخل المنطقة الإنسانية في دير البلح وتم استخدامه من قبل عناصر في حماس والجهاد الإسلامي".

وأوضح أدرعي أن "الغارة أسفرت عن تصفية عدد من المقاومين ومن بينهم المدعو عبدالله خطاب قائد كتيبة جنوب دير البلح في الجهاد الإسلامي والذي قاد انطلاق عناصر الجهاد الإسلامي للمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر في غلاف غزة".

وأضاف أدرعي: "كما روج وأشرف على تنفيذ مخططات نحو دولة إسرائيل وقوات جيش الاحتلال ومن بينها إطلاق قذائف مضادة للدروع وهاون".

ولفت إلى أنه "تم القضاء على المدعو حاتم أبو الجديان قائد كتيبة شرق دير البلح في الجهاد الإسلامي والذي روج وأشرف على تنفيذ مخططات ضد قوات جيش الاحتلال خلال الحرب".