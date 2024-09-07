عبد العاطي يؤكد الأولوية القصوى لرعاية مصالح المصريين أينما كانوا



القاهرة - أبوظبي – (أ ش أ)

جدد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي التأكيد على الأولوية القصوى التي توليها الدولة المصرية لرعاية مصالح المواطنين المصريين أينما كانوا.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده وزير الخارجية، اليوم السبت، في مستهل زيارته الحالية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة مع عدد من ممثلي الجالية المصرية، بمقر السفارة المصرية في أبوظبي، وفي إطار حرصه على التواصل المباشر والمستمر مع الجاليات المصرية بدول الاعتماد خلال زياراته الخارجية.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، بأن وزير الخارجية أكد، خلال اللقاء، على اهتمام مصر البالغ بأبنائها في الخارج، وبتعزيز ربطهم بوطنهم الأم، منوهاً إلى أنه يستهدف تعزيز التواصل الفعلي بين الجاليات المصرية في الخارج والبعثات المصرية في مختلف دول العالم.

وفي هذا الصدد، شدد وزير الخارجية على قيامه بتكليف كافة السفراء ورؤساء البعثات المصرية في دول الاعتماد بإيلاء أولوية متقدمة للمسائل القنصلية وتلبية احتياجات الجاليات المصرية، مبرزاً الدور الذي تقوم به الوزارة للتنسيق مع الجهات الوطنية ذات الصلة بهدف الارتقاء بآليات ووسائل تقديم الخدمات القنصلية ورقمنتها باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة لتحسين جودة وسرعة تلك الخدمات.

كما شدد على متابعته الشخصية والمستمرة لهذا الموضوع، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية التي تُعلي من مصلحة المواطن.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الدكتور عبد العاطي أبرز التنسيق القائم بين الجانبين المصري والإماراتي بشأن المواطنين المصريين العاملين في دولة الإمارات الشقيقة، مشيداً بما يحظون به من رعاية واهتمام من قبل السلطات الإماراتية على المستويين الرسمي والمجتمعي، وأثني على مساهمة الجالية المصرية في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين، كونهم سفراء لمصر يعملون على توطيد الروابط الوثيقة التي تجمع بين الدولتين الشقيقتين.

وأشار السفير أبو زيد، في ختام تصريحاته، إلى أن وزير الخارجية حرص في نهاية اللقاء على التفاعل المباشر مع أعضاء الجالية والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم.