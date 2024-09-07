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BBC

أربعة شهداء بقصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين بشمال غزة

05:52 م السبت 07 سبتمبر 2024

طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي

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غزة – (أ ش أ)

استشهد أربعة فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون، اليوم السبت، في قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت مدرسة "عمرو بن العاص" التي تؤوي نازحين بمنطقة أبو اسكندر في حي الشيخ رضوان، ما أدى لاستشهاد أربعة مواطنين وإصابة 25 آخرين.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40939 مواطن، وإصابة 94616 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

هذا المحتوى من

Asha
جيش الاحتلال الإسرائيلي حي الشيخ رضوان غزة قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين
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