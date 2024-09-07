الرئيس الباكستاني يشيد بقوات أمن بلاده لإحباطها هجوم إرهابي

إسلام آباد – (د ب أ)

أشاد الرئيس الباكستانى آصف علي زرداري، اليوم السبت، بقوات الأمن الباكستانية بعد العملية الناجحة ضد ما أسماهم بـ"الخوارج" وإحباط الهجوم الإرهابي على مقر قوات أمن الحدود في مهمند.

وقال الرئيس زردارى في بيان صادر عن الرئاسة الباكستانية: "نجحت قواتنا الأمنية في القضاء على جميع الخوارج الأربعة المتورطين في الهجوم".

وأشاد زرداري بالعمل الفعال والشجاع لقوات الأمن ضد الإرهابيين، قائلاً إن الأمة بأكملها فخورة بجنودها الشجعان الذين كانوا دائما على استعداد للدفاع عن الوطن .

وأكد الرئيس محددا أنه لن يتم السماح للإرهابيين بالنجاح في مخططاتهم الشريرة.

ومن جانبه أشاد رئيس الوزراء الباكستانى محمد شهباز شريف اليوم السبت، بجنود وضباط الجيش الباكستاني لإحباطهم الهجوم الإرهابي الذي شنه إنتحاريون من "الخوارج" على مقر قوات الأمن في فيلق الحدود بمنطقة مهمند.

وأكد رئيس الوزراء عزم الحكومة على مواصلة مكافحة الإرهاب حتى القضاء عليه تماما من البلاد.

ونقلت وكالة "أنباء أسوشيتد برس أوف باكستان" عن الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني قوله فى بيان إن قوات الأمن أحبطت هجوما مميتا على مقر لحرس الحدود، مما أسفر عن مقتل مجموعة من أربعة انتحاريين في منطقة مهمند بإقليم خيبر بختونخوا.