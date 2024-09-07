حزب الله يستهدف مقرًا استخباراتيًا لجيش الاحتلال بصواريخ "كاتيوشا"

وكالات

قال حزب الله اللبناني في بيان، اليوم السبت، إنه قصف مقر الاستخبارات الرئيسي لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قاعدة ميشار برشقة من صواريخ الكاتيوشا.

وأوضح حزب الله في بيانه أنه: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردًا على ‌‏‌‏‌‌‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً ‏على بلدة فرون، ‏قصف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية يوم السبت 7-9-2024، مقر الاستخبارات الرئيسية في قاعدة ‏ميشار بصلية من صواريخ الكاتيوشا".