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BBC

حزب الله يستهدف مقرًا استخباراتيًا لجيش الاحتلال بصواريخ "كاتيوشا"

04:57 م السبت 07 سبتمبر 2024

حزب الله

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وكالات

قال حزب الله اللبناني في بيان، اليوم السبت، إنه قصف مقر الاستخبارات الرئيسي لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قاعدة ميشار برشقة من صواريخ الكاتيوشا.

وأوضح حزب الله في بيانه أنه: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردًا على ‌‏‌‏‌‌‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً ‏على بلدة فرون، ‏قصف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية يوم السبت 7-9-2024، مقر الاستخبارات الرئيسية في قاعدة ‏ميشار بصلية من صواريخ الكاتيوشا".

حزب الله اللبناني جيش الاحتلال الاحتلال الاسرائيلي صواريخ الكاتيوشا قطاع غزة
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