إعلان

BBC

ارتفاع وفيات المجاعة في غزة إلى 37 طفلا

04:07 م السبت 07 سبتمبر 2024

ارتفاع وفيات المجاعة في غزة إلى 37 طفلا

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

غزة - (د ب أ)

استشهدت طفلة فلسطينية، اليوم السبت، من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بسبب سوء التغذية، ونقص العلاج، ليرتفع عدد من ارتقوا بسبب سوء التغذية إلى 37 طفلا.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية قولها إن "الطفلة يقين الأسطل توفيت نتيجة سوء التغذية والجفاف، ونقص الإمدادات".

ووفق الوكالة، "يتعرض قطاع غزة، لعدوان إسرائيلي متواصل، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ولظروف إنسانية غاية في الصعوبة، تصل إلى حد المجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء، والماء، والدواء، والوقود".

غزة قصف غزة حرب غزة سوء التغذية خان يونس
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
السفير الأوكراني السابق لدى ألمانيا يطالب برلين بالتوسط لإنهاء الحرب

إعلان

إعلان