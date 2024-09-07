كوريا الشمالية تطلق مزيدا من بالونات القمامة إلى جارتها الجنوبية

(د ب أ)

قال مسؤولون عسكريون، إن كوريا الشمالية أطلقت المزيد من البالونات التي من المحتمل أنها تحمل قمامة باتجاه كوريا الجنوبية اليوم السبت، وهو اليوم الرابع على التوالي من عمليات إطلاق هذه البالونات.

وقالت هيئة الأركان المشتركة، إن البالونات يمكن أن تصل إلى مقاطعة جيونجي المحيطة بسول، وحذرت الجمهور من الأجسام المتساقطة، وطالبتهم بإبلاغ الجيش أو الشرطة عند رؤية بالونات،بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وجاءت عمليات الإطلاق الأخيرة بعد أن أطلقت كوريا الشمالية نحو 190 بالونا من ليلة الجمعة حتى صباح السبت، حيث سقطت نحو 100 حزمة قمامة في العاصمة ومقاطعة جيونج جي، وفقًا لهيئة الأركان المشتركة.

ولم يتم العثور على أي مواد خطرة في البالونات، التي كانت تحتوي إلى حد كبير على قصاصات من الورق وقطع من البلاستيك والزجاجات البلاستيكية.

منذ أواخر شهر مايو، أطلقت كوريا الشمالية آلاف البالونات التي تحمل القمامة ردا على المنشورات المناهضة لبيونج يانج التي أرسلها المنشقون الكوريون الشماليون والناشطون في كوريا الجنوبية عبر الحدود.

جاءت عمليات الإطلاق هذا الأسبوع بعد توقف دام قرابة شهر.

وردا على مثل هذه الحملات، كان الجيش الكوري الجنوبي يبث يوميا دعاية معادية لكوريا الشمالية عبر مكبرات الصوت على الحدود منذ 21 يوليو.

وأثارت حملات المنشورات والمكبرات الصوتية المناهضة لبيونج يانج حفيظة النظام، بسبب مخاوف من أن تدفق المعلومات الخارجية قد يشكل تهديدا لنظام الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.