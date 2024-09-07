مدير المخابرات الأمريكية: نعمل مع مصر لتقديم مقترح أفضل للصفقة

وكالات

قال مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (السي أي إي) وليام بيرنز إن "التوصل إلى صفقة تبادل الأسرى يتوقف على مدى توفر الإرادة السياسية لدى قادة إسرائيل وحماس".

وأكد بيرنيز خلال لقاء مشترك مع مدير الاستخبارات البريطانية، أن "الولايات المتحدة تسعى للتوصل إلى مقترح صفقة تبادل يقبل بها الطرفان ونتطلع لتقديم مقترح قريبًا وأنه لا بديل عن تلك الصفقة، خاصة وأن الفلسطينيون يعانون من ظروف إنسانية صعبة بسبب الحرب.

وأضاف مدير المخابرات المركزية الأمريكية أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل مع المصريين والقطريين من أجل تقديم مقترح أفضل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشددًا على أن الولايات المتحدة الأمريكية بذلت جهودا كبيرة مع الوسطاء من أجل وقف إطلاق النار بغزة وإطلاق سراح الأسرى.