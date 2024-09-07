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BBC

نائب الرئيس الأمريكي السابق يوجه تحذيرا ويعلن عن دعمه كامالا هاريس

03:05 م السبت 07 سبتمبر 2024

كامالا هاريس

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وكالات

قال نائب الرئيس الأمريكي الأسبق، ديك تشيني، الجمعة، إنه سيصوت للديموقراطية كامالا هاريس على حساب نظيرها الجمهوري دونالد ترامب، في الانتخابات الأمريكية المزمع عقدها في نوفمبر، محذرا من أن الرئيس السابق "لا يمكن الوثوق به في السلطة مرة أخرى".

وقال تشيني في بيان: "في تاريخ أمتنا الممتد 248 عاما، لم يكن هناك أي فرد يشكل تهديدا أكبر لجمهوريتنا من دونالد ترامب.. لقد حاول سرقة الانتخابات الأخيرة بالكذب والعنف ليبقى في السلطة بعد أن رفضه الناخبون.. ولا يمكن الوثوق به في السلطة مرة أخرى".

ووفقًا لبيان صادر عن رئيسة الحملة الانتخابية لهاريس، جين أومالي ديلون، فإن المرشحة الديمقراطية كانت فخورة بتلقي دعم تشيني و"تحترم بشدة شجاعته في وضع الوطن فوق الحزب".

وأكدت ابنة تشيني والنائب السابقة عن ولاية وايومنغ، ليز تشيني، أن والدها سيصوت لصالح البطاقة الديمقراطية خلال تصريحاته في مهرجان تكساس تريبيون في أوستن بتكساس، وسبق أن أعلنت عضوة الكونجرس الجمهورية السابقة أنها ستصوت لهاريس، مشيرة إلى "الخطر الذي يشكله دونالد ترامب".

وفي تصريحات، الجمعة، أطلقت ليز تشيني سيلاً من الانتقادات ضد مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة، واصفة ترامب بأنه "إنسان فاسد"، ووصفته هو ونائبه، سناتور أوهايو جي دي فانس، بـ"الخنزير الكاره للنساء".

ديك تشيني كامالا هاريس دونالد ترامب الانتخابات الأمريكية
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