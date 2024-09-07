حماس: نتنياهو من يعرقل الصفقة ويتحمل مسؤولية مقتل الأسرى الـ6

وكالات

قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حسام بدران، إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو من يعطل التوصل لأي اتفاق، وهو من يتحمل مسؤولية مقتل الأسرى".

وأكد بدران في حديث له للجزيرة السبت، أن حماس ⁠لم تضف أي شروط جديدة بعد موافقتها على مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأن ⁠نتنياهو رفض المقترح ولم يعطِ الموافقة أو القرار على القضايا الأساسية المتعلقة بوقف إطلاق النار ومحور فيلادلفيا ومحور نتساريم ودخول المساعدات.

وأشار حسام بدران: "استهداف وقتل الاحتلال للناشطة الأمريكية مقصود ومتعمد، وهذا هو سلوك الاحتلال تجاه أي نوع تضامن مع فلسطين".

ولفت عضو المكتب السياسي لحركة حماس إلى أن "⁠مشاهد تعذيب الاحتلال للأسرى في سجن مجدو دليل على انتهاك ممنهج بحق الشعب الفلسطيني، وأن الحركة ستمارس حقها الطبيعي في المقاومة والثبات والصمود ومواجهة كل المخططات المتعلقة بتصفية القضية الفلسطينية سواء في قطاع غزة أو الضفة".

وقال حسام بدران إن السلطة الفلسطينية مطلوب منها اتخاذ خطوات أكبر مما هو موجود الآن"، مضيفًا أن "الحركة اتفقت مع الفصائل الفلسطينية في بكين وخرج إعلان واضح على تشكيل حكومة توافق وطني فلسطيني، وكل أشكال المقاومة هي حق مشروع لكل الشعب الفلسطيني".