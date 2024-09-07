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BBC

وزير الخارجية يتوجه إلى الإمارات في زيارة لتعزيز علاقات الأخوة بين البلدين

01:43 م السبت 07 سبتمبر 2024

الدكتور بدر عبد العاطي

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وكالات

توجه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، اليوم السبت، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، في زيارة تستهدف تعزيز علاقات الأخوة والتضامن بين البلدين الشقيقين.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، بأنه من المنتظر أن تشهد زيارة "عبد العاطي" التباحث مع كبار المسئولين الإماراتيين بشأن سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، ودفع أوجه التعاون الثنائي، وتبادل الرؤى حيال مختلف التحديات الإقليمية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.

كما أنه من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية بعدد من رموز الجالية المصرية، وبعض المستثمرين من دولة الإمارات العربية المتحدة.

الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية الإمارات
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