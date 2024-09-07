انطلاق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية الجزائرية

الجزائر- (د ب أ)

فتحت مراكز الاقتراع اليوم السبت، أبوابها للتصويت بالانتخابات الرئاسية الجزائرية التي يتنافس فيها ثلاثة مرشحين.

ووفق صحيفة (النهار أون لاين) الجزائرية، يتنافس في هذا الاستحقاق كل من مرشح حزب جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش، والمرشح الحر عبد المجيد تبون ومرشح حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف.

وأحصت هيئة الانتخابات 24 مليونا و 351 ألفا و551 مسجلا من بينهم 23 مليونا و486 ألفا و61 ناخبا داخل الوطن، موزعين على 47 % نساء و53 %رجال، فيما بلغت نسبة المسجلين أقل من 40 سنة 36%.

وانطلقت عملية التصويت، بالنسبة لأفراد الجالية الوطنية بالخارج يوم الإثنين الماضي عبر 117 لجنة موزعة على 18 لجنة بفرنسا و30 لجنة بباقي الدول الأوروبية، و 22 بالدول العربية، و21 بالدول الأفريقية و26 بكل من آسيا وأمريكا.





