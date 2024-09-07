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BBC

إعلام عبري: واشنطن تتجه لتأجيل مقترحها الجديد لصفقة التبادل

12:04 ص السبت 07 سبتمبر 2024

صفقة تبادل أسرى

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وكالات

نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصادر إسرائيلية قولها، إن واشنطن تتجه لتأجيل مقترحها حتى يضغط الوسطاء على حركة المقاومة الإسلامية "حماس" لإعادتها إلى التفاوض.

وأضافت المصادر، أن هناك ثمة مخاوف من أن تقديم مقترح ثان خلال أسابيع لن يؤدي إلا إلى إحراج إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

كانت صحيفة تلغراف البريطانية نقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن واشنطن بدأت بالفعل تنظر في صفقة أحادية للإفراج عن "الأسرى" الأمريكيين في غزة.

وقالت شبكة إن بي سي الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة قبل يومين، إن إدارة الرئيس جو بايدن تدرس طلبا لعائلات الأسرى الأمريكيين في غزة بعقد اتفاق مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" لا يشمل إسرائيل.

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