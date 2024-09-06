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BBC

بسبب أزمة محور فيلادلفيا.. رئيس الشاباك السابق يفتح النار على نتنياهو

11:37 م الجمعة 06 سبتمبر 2024

محور فيلادلفيا

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وكالات

قال رئيس الشاباك السابق نداف أرغمان، إن محور فيلادلفيا مجرد ذريعة لاستمرار حكم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف رئيس الشاباك السابق بحسب ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها، أنه يجب إنهاء القتال والتوصل إلى وقف لإطلاق النار من أجل إنقاذ الأسرى.

كانت صحيفة تلغراف البريطانية نقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن واشنطن بدأت بالفعل تنظر في صفقة أحادية للإفراج عن "الأسرى" الأمريكيين في غزة.

وقالت شبكة إن بي سي الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة قبل يومين، إن إدارة الرئيس جو بايدن تدرس طلبا لعائلات الأسرى الأمريكيين في غزة بعقد اتفاق مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" لا يشمل إسرائيل.

أزمة محور فيلادلفيا رئيس الشاباك السابق حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو محور فيلادلفيا ذريعة لبقاء نتنياهو
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