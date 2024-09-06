انتشار فيروس إمبوكس في أفريقيا وزيادة الحالات في الكونغو وبوروندي

(د ب أ)

أكدت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن فيروس جدري القردة "إمبوكس" ينتشر بشكل سريع في القارة الأفريقية، حيث تم الإبلاغ عن 5466 حالة جديدة مشتبه بها و252 حالة مؤكدة خلال الأيام السبعة الماضية.

وأعلن المدير العام للمراكز جان كاسيا خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي في كينشاسا اليوم الجمعة، أن 26 شخصا لقوا حتفهم بسبب الإصابة بالفيروس خلال الأسبوع الجاري.

وارتفعت حالات الإصابة بالفيروس بشكل كبير، حيث تم الإبلاغ عن نحو 1400 حالة مشتبه بها حتى منتصف أغسطس.

وتعد جمهورية الكونغو الديمقراطية مركزا لتفشي الفيروس، حيث توجد بها 91٪ من الحالات المؤكدة وجميع الوفيات تقريبا.

ومنذ بداية العام الجاري، كان هناك نحو 25 حالة مشتبه بها في أفريقيا، و5549 حالة مؤكدة.

ويشار إلى أن العدد المنخفض نسبيا للحالات المؤكدة يعزى في المقام الأول إلى محدودية القدرات المختبرية والتشخيصية.

ومنذ بداية العام الجاري، تم الإبلاغ عن 643 حالة وفاة مرتبطة بفيروس إمبوكس في القارة.

وقال كاسيا إن الأطفال حتى سن الخامسة عشر عاما يتأثرون بشكل خاص في الدول التي يوجد بها معظم الحالات، وبشكل خاص الكونغو وجارتها بوروندي.

وأوضح كاسيا أن نسبة المصابين في الكونفو بلغت 58٪، بينما بلغت نسبتهم في بوروندي 3ر54%.

ووصلت إلى كينشاسا أمس الخميس، الشحنة الأولى من نحو 100 ألف جرعة من اللقاح المضاد للفيروس، ومن المتوقع تسليم كمية مماثلة مطلع الأسبوع.

وبحسب خطط المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ومنظمة الصحة العالمية، ينبغي أولا تطعيم العاملين في مجال الرعاية الصحية.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أعلى مستوى من التحذير في منتصف أغسطس الماضي بسبب تفشي "إمبوكس" في أفريقيا ومتحور آي بي الجديد، الذي ربما يكون أكثر خطورة.