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أردوغان يدين هجوم الاحتلال على الاحتجاج السلمي بعد مقتل ناشطة تركية أمريكية

10:38 م الجمعة 06 سبتمبر 2024

أردوغان

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(د ب أ)

أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة "الهجوم الإسرائيلي الهمجي ضد الاحتجاج السلمي المناهض للاحتلال" في الضفة الغربية، بعد مقتل الناشطة التركية الأمريكية عائشة نور أزغي أيغي، برصاص إسرائيلي، وفق وكالة أنباء الأناضول.

وفي منشور على منصة أكس، قال أردوغان: "أدعو الله بالرحمة على مواطنتنا عائشة نور أزغي أيغي، التي قتلت برصاص إسرائيلي في الضفة الغربية".

وأكد أن تركيا "ستواصل بذل الجهود في كافة المحافل لضمان محاسبة إسرائيل أمام القانون عن الجرائم التي ارتكبتها ضد الإنسانية".

وأشار أردوغان، إلى أن إسرائيل قتلت 41 ألف شخص دون تمييز بين أطفال وشيوخ في الهجمات المستمرة على غزة منذ ما يقرب من عام.

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن مواطنة أمريكية لقيت حتفها برصاص القوات الإسرائيلية أثناء مشاركتها في مسيرة مناهضة للاستيطان شمالي الضفة الغربية.

وذكر تقرير الوكالة نقلا عن مصادر طبية أن المرأة توفيت بعد نقلها إلى المستشفى متأثرة بإصابتها الحرجة في الرأس.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يحقق في التقرير.

وقالت "وفا"، إن الناشطة وهي من أصول تركية، كانت تشارك في مسيرة بيتا الأسبوعية المناهضة لتوسيع مستوطنة إسرائيلية في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس، عندما أطلقت القوات الإسرائيلية نيرانها على المسيرة.

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