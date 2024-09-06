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تأجيل الحكم على ترامب في قضية دفع أموال لشراء الصمت

09:42 م الجمعة 06 سبتمبر 2024

محاكمة دونالد ترامب

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(د ب أ)

أرجأ قاض أمريكي، اليوم الجمعة، النطق بالحكم في محاكمة المرشح الجمهوري دونالد ترامب في قضية دفع أموال لشراء الصمت لما بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر.

وكان من المقرر أن يصدر القاضي خوان ميرشان حكمه على ترامب في 18 سبتمبر بعد إدانته في مايو في محاكمة مرتبطة بدفع أموال لشراء الصمت في الفترة التي سبقت انتخابات 2016، وهو ما جعله أول رئيس أمريكي سابق يتم إدانته بارتكاب جريمة جنائية.

لكن محاميي ترامب اعترضوا على ذلك، قائلين إن اتخاذ قرار بشأن الحكم قبل أسابيع قليلة فقط من الانتخابات المقررة في 5 نوفمبر قد يؤثر على نزاهة الانتخابات

وكشفت وثائق المحكمة أن النطق بالحكم قد تأجل الآن إلى 26 نوفمبر.

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