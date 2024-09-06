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BBC

تلغراف: واشنطن تنظر في صفقة أحادية للإفراج عن أمريكيين بغزة

07:50 م الجمعة 06 سبتمبر 2024

الأسرى الأمريكيين في غزة - أرشيفية

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وكالات

نقلت صحيفة تلغراف البريطانية عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن واشنطن بدأت بالفعل تنظر في صفقة أحادية للإفراج عن "الأسرى" الأمريكيين في غزة.

وقالت شبكة إن بي سي الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة قبل يومين، إن إدارة الرئيس جو بايدن تدرس طلبا لعائلات الأسرى الأمريكيين في غزة بعقد اتفاق مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" لا يشمل إسرائيل.

كانت نقلت صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن حركة المقاومة الإسلامية، أضافت في الأيام الأخيرة مطالب جديدة للإفراج عن "الأسرى".

وقال المسؤولين، إن حماس طالبت بإطلاق سراح مزيد من السجناء في المرحلة الأولى من الاتفاق.

واشاد المسؤولون الأمريكيون بإدارة قطر لمفاوضات وقف إطلاق النار.

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