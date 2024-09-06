إعلان

BBC

إعلام عبري: الانتهاكات ضد الأسرى الفلسطينيين "روتينية"

07:28 م الجمعة 06 سبتمبر 2024

الانتهاكات ضد الأسرى الفلسطينيين أرشيفية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية صورا مسربة من الجناح الأمني في سجن مجدو بمنطقة مرج بني عامر داخل الخط الأخضر تظهر قيام جنود إسرائيليين بتكبيل الأسرى الفلسطينيين.

وتظهر الصور استخدام الجنود للكلاب لإذلال الأسرى الفلسطينيين الذين كانوا ممددين على الأرض وأيديهم مكبلة وراء ظهورهم.

وقالت الصحيفة العبرية، إن مصلحة السجون الإسرائيلية تعتبر الإجراءات ضد الأسرى الفلسطينيين روتينية.

ونقلت هآرتس عن مسؤول كبير في مصلحة السجون أنهم على علم بالعنف الشديد الذي يتعرض له المعتقلون في سجن مجدو.

الانتهاكات ضد الأسرى الفلسطينيين سجن مجدو بمنطقة مرج بني عامر إذلال الأسرى الفلسطينيين استخدام الجنود للكلاب لإذلال الأسرى
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تلغراف: واشنطن تنظر في صفقة أحادية للإفراج عن أمريكيين بغزة

إعلان

إعلان

بالرابط.. تعرف على نتيجة مسابقة الـ 30 ألف معلم المرحلة الثانية بجميع المحافظات
منشورات يافا: "حتى لا ننسى خريطة غزة"