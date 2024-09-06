إعلام عبري: الانتهاكات ضد الأسرى الفلسطينيين "روتينية"

وكالات

نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية صورا مسربة من الجناح الأمني في سجن مجدو بمنطقة مرج بني عامر داخل الخط الأخضر تظهر قيام جنود إسرائيليين بتكبيل الأسرى الفلسطينيين.

وتظهر الصور استخدام الجنود للكلاب لإذلال الأسرى الفلسطينيين الذين كانوا ممددين على الأرض وأيديهم مكبلة وراء ظهورهم.

وقالت الصحيفة العبرية، إن مصلحة السجون الإسرائيلية تعتبر الإجراءات ضد الأسرى الفلسطينيين روتينية.

ونقلت هآرتس عن مسؤول كبير في مصلحة السجون أنهم على علم بالعنف الشديد الذي يتعرض له المعتقلون في سجن مجدو.