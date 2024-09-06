بلينكن: واشنطن تأسف لمقتل أمريكية برصاص إسرائيلي

وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، إن واشنطن تأسف لفقدان المواطنة الأمريكية التي قتلت بالضفة الغربية.

وأضاف بلينكن -تعليقا على مقتل المتضامنة الأمريكية برصاص قوات الاحتلال جنوب نابلس- أنه يجب معرفة ما حدث.

كانت حماس أدانت مقتل الناشطة الأمريكية مضيفة أن استهداف المتضامنة الأمريكية، مما أدى إلى استشهادها جنوب نابلس لجرائم الاحتلال المتعمدة بحق المتضامنين الأجانب مع شعبنا الفلسطيني.

ودعت حركة المقاومة الإسلامية واشنطن لمراجعة سياستها المنحازة للاحتلال، والتي أدت إلى مقتل مواطنة أمريكية برصاص جيشه.