"أيديهم مقيدة والكلاب حولهم".. فيديو جديد يرصد تنكيل الاحتلال بالأسرى الفلسطينيين

وكالات

أظهر مقطع مصور تم تداوله خلال الساعات الماضية على منصات التواصل الاجتماعي تنكيل قوات الاحتلال الإسرائيلي بالأسرى الفلسطينيين في سجن مجدو بمنطقة مرج بني عامر داخل الخط الأخضر.

وأظهر الفيديو الأسرى ممددين على الأرض وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم بينما تقوم عناصر أمنية إسرائيلية بترويعهم بالكلاب.





تغطية صحفية: بالكلاب.. تنكيل وحشي بأسرى فلسطينيين في سجن "مجدو" الإسرائيلي pic.twitter.com/islO4LbJgh — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 6, 2024