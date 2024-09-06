إعلان

BBC

"أيديهم مقيدة والكلاب حولهم".. فيديو جديد يرصد تنكيل الاحتلال بالأسرى الفلسطينيين

06:37 م الجمعة 06 سبتمبر 2024

تنكيل الاحتلال بالأسرى الفلسطينيين

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات
أظهر مقطع مصور تم تداوله خلال الساعات الماضية على منصات التواصل الاجتماعي تنكيل قوات الاحتلال الإسرائيلي بالأسرى الفلسطينيين في سجن مجدو بمنطقة مرج بني عامر داخل الخط الأخضر.
وأظهر الفيديو الأسرى ممددين على الأرض وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم بينما تقوم عناصر أمنية إسرائيلية بترويعهم بالكلاب.

تعذيب الأسرى الاحتلال الإسرائيلي معاملة الأسرى فلسطين
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

منشورات يافا: "حتى لا ننسى خريطة غزة"