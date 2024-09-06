مسؤولون أمريكيون: حماس أضافت مطالب جديدة

وكالات

نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن حركة المقاومة الإسلامية، أضافت في الأيام الأخيرة مطالب جديدة للإفراج عن "الأسرى".

وقال المسؤولين، إن حماس طالبت بإطلاق سراح مزيد من السجناء في المرحلة الأولى من الاتفاق.

واشاد المسؤولون الأمريكيون بإدارة قطر لمفاوضات وقف إطلاق النار.

كانت حماس أدانت مقتل الناشطة الأمريكية برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وأضافت الحركة في بيان لها، أن استهداف المتضامنة الأمريكية إيسينور إزجي إيجي، مما أدى إلى استشهادها جنوب نابلس لجرائم الاحتلال المتعمدة بحق المتضامنين الأجانب مع شعبنا الفلسطيني.

ودعت حركة المقاومة الإسلامية واشنطن لمراجعة سياستها المنحازة للاحتلال، والتي أدت إلى مقتل مواطنة أمريكية برصاص جيشه.