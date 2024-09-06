الخارجية الأمريكية: واشنطن تجمع معلومات بشأن مقتل المواطنة الأمريكية بالضفة

وكالات

قالت الخارجية الأمريكية إنها علمت بمقتل المواطنة الأمريكية في الضفة الغربية وإنها بصدد جمع مزيد من المعلومات عن ملابسات الحادثة.

من جهته، قال السفير الأمريكي في إسرائيل إن السفارة تعمل على جمع مزيد من المعلومات بشأن ظروف وفاة المواطنة الأمريكية في الضفة.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يحقق في "ادعاء" مقتل مواطنة أجنبية بإطلاق نار في الضفة الغربية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن مدير مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس مقتل المتضامنة الأميركية من أصول تركية، عائشة نور إزغي (26 عاما)، بعيد إصابتها في الرأس برصاص جنود إسرائيليين جنوب نابلس.