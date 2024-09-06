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فيديو| مقتل المتضامنة الأمريكية برصاص الاحتلال في نابلس

05:24 م الجمعة 06 سبتمبر 2024

الأمريكية أيسينور إزجي إيجي أرشيفية

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وكالات

أعلن مدير مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس مقتل المتضامنة الأمريكية من أصول تركية، أيسينور إزجي إيجي (26 عاما)، بعيد إصابتها في الرأس برصاص جنود إسرائيليين جنوب نابلس.

وقال الإسعاف الفلسطيني إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي لقمع المتظاهرين في محيط جبل صبيح في بلدة بيتا، وأصابت رصاصة المتضامنة الأميركية إصابة خطيرة في الرأس لتفارق الحياة لاحقا.

وتنشط المتطوعة أيسينور إزجي إيجي ضمن حملة "فزعة" لدعم وحماية المزارعين الفلسطينيين من انتهاكات الاحتلال والمستوطنين في قرى الضفة الغربية.

مقتل المتضامنة الأمريكية أيسينور إزجي إيجي المتضامنة الأمريكية من أصول تركية قمع المتظاهرين في محيط جبل صبيح انتهاكات الاحتلال والمستوطنين طوفان الأقصى
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