فيديو| مقتل المتضامنة الأمريكية برصاص الاحتلال في نابلس

وكالات

أعلن مدير مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس مقتل المتضامنة الأمريكية من أصول تركية، أيسينور إزجي إيجي (26 عاما)، بعيد إصابتها في الرأس برصاص جنود إسرائيليين جنوب نابلس.

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اللحظات الأولى بعد الإعلان عن اســـتشهاد ناشطة أمريكية من أصول تركية برصاص الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس. pic.twitter.com/hujGGrfcK8 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 6, 2024

وقال الإسعاف الفلسطيني إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي لقمع المتظاهرين في محيط جبل صبيح في بلدة بيتا، وأصابت رصاصة المتضامنة الأميركية إصابة خطيرة في الرأس لتفارق الحياة لاحقا.

وتنشط المتطوعة أيسينور إزجي إيجي ضمن حملة "فزعة" لدعم وحماية المزارعين الفلسطينيين من انتهاكات الاحتلال والمستوطنين في قرى الضفة الغربية.