فيديو| "فشلتم وأهملتمونا".. المقاومة تنشر تسجيلا لأسير إسرائيلي قتيل

وكالات

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عصر اليوم تسجيلا للأسير الإسرائيلي القتيل ألموج ساروسي.

وقال ساروسي في التسجيل المصور إنه والأسرى الآخرين كانوا المقصودين بالاستهدافات الإسرائيلية في المنطقة التي كانوا أسرى فيها.

وأضاف الأسير القتيل "أقول للحكومة والجيش وأجهزة الأمن إنكم فشلتم وأهملتمونا في 7 أكتوبر".

وكان ساروسي بين 6 أسرى -أحدهم يحمل جنسية مزدوجة إسرائيلية أميركية- عثر الجيش الإسرائيلي على جثثهم مؤخرا داخل نفق في رفح جنوبي قطاع غزة.