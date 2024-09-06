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المستشار الألماني يلتقي زيلينسكي في فرانكفورت اليوم

03:42 م الجمعة 06 سبتمبر 2024

فلاديمير زيلينسكي

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برلين- (د ب أ)

يصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى ألمانيا اليوم الجمعة، حيث يتلقي المستشار الألماني أولاف شولتس.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية مساء أمس الخميس إن شولتس وزيلينسكي سيجتمعان في مدينة فرانكفورت المطلة على نهر الماين بعد ظهر اليوم لإجراء محادثات منفردة.

وينعقد صباح اليوم اجتماع آخر في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية بولاية راينلاند-بفالتس الألمانية لدعم أوكرانيا في الحرب ضد روسيا.

ويشارك في الاجتماع المعروف باسم "مجموعة الاتصال من أجل أوكرانيا" العديد من وزراء الدفاع والمسؤولين العسكريين رفيعي المستوى. وبحسب بيانات مجلة "دير شبيجل" الألمانية، سيحضر زيلينسكي هذا الاجتماع أيضا. ومن المتوقع أن تجرى المناقشات حول كيفية تعزيز الدفاع الجوي لأوكرانيا. وتضم مجموعة الاتصال حوالي 50 دولة، من بينها ألمانيا.

زيلينسكي الرئيس الأوكراني المستشار الألماني أولاف شولتس قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية روسيا أوكرانيا ألمانيا
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