كوريا الجنوبية تنشر منظومة مضادة للطائرات المسيرة لمواجهة تهديدات مسيرات بيونج يانج

سول- (د ب أ)

قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الجمعة إن الجيش ينشر نظاما متكاملا مضادا للطائرات المسيرة في مواقع متعددة في جميع أنحاء البلاد، لمواجهة التهديدات التي تشكلها الطائرات المسيرة من كوريا الشمالية.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تسعى فيه كوريا الجنوبية إلى تعزيز قدراتها على التصدي للطائرات المسيرة بعد أن عبرت 5 طائرات مسيرة كورية شمالية الحدود في ديسمبر 2022، ودخلت إحداها إلى سول.

وفشل الجيش في اعتراض أي منها، مما أثار التساؤلات حول جاهزيته، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع الكورية الجنوبية: "يجري نشر المنظومة المتكاملة المضادة للطائرات المسيرة في مواقع مهمة رئيسية للرد على التهديدات التي تشكلها الطائرات المسيرة الصغيرة الكورية الشمالية".

وتتكون المنظومة المتكاملة من معدات مختلفة، بما في ذلك الرادار وأجهزة التشويش على إشارات الطائرات بدون طيار، مما يجعلها قادرة على اكتشاف وتتبع وإسقاط المركبات غير المأهولة بالعنصر البشري.

وتفيد التقارير بأن الجيش يخطط لنشر حوالي 20 منظومة في البداية في وحدات تابعة لقيادة دفاع العاصمة وغيرها من الوحدات المسؤولة عن الدفاع عن المناطق الرئيسية.

وقد سعت كوريا الشمالية في الآونة الأخيرة إلى تطوير قدراتها في مجال الطائرات المسيرة، حيث أشرف الزعيم "كيم جونج-أون" على اختبار أداء طائرات مسيرة هجومية انتحارية في الشهر الماضي.





