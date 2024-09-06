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حزب الله يستهدف ثكنة "زبدين" وموقع "رويسة القرن" ومستعمرة "المطلة" الإسرائيلية

02:42 م الجمعة 06 سبتمبر 2024

حزب الله اللبناني

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بيروت- (د ب أ)

أعلن حزب الله في ثلاثة بيانات منفصلة أن عناصره استهدفوا اليوم الجمعة ثكنة "زبدين" وموقع "رويسة القرن" الإسرائيليين بالأسلحة ‏الصاروخية، كما استهدفوا مباني يستخدمها جنود إسرائيليون في ‏مستعمرة "المطلة" الإسرائيلية بالأسلحة الصاروخية والمناسبة.

وقال الحزب أنه تم توجيه إصابات مباشرة لهذه المواقع.

كان حزب الله قد أعلن في بيان أن عناصره استهدفوا صباح اليوم الجمعة موقع "‏معيان باروخ" الإسرائيلي بمسيرة انقضاضية.

وقال حزب الله في بيان إن عناصره استهدفوا موقع ‏معيان باروخ بمسيرة انقضاضية أصابت هدفها بدقة.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة ردا على هجوم حماس على إسرائيل، وإعلان حزب الله مساندة غزة.


حزب الله بيروت الإسرائيليين
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